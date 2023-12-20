انت الان تتابع خبر بغداد.. "خلاف شخصي" ينتهي بمقتل شخص على يد خاله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام شرطة الكرخ، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "جاء ذلك بعد الاستخبار بوجود شخص مصاب بطلق ناري في مستشفى اليرموك، على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء، بلاسم حمد حسن، بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة معاون القائد وبرئاسة مدير قسم شرطة الدورة للتحقيق بالحادث والتوصل للجاني".وأضاف: "بعد الانتقال إلى المستشفى وتدوين أقوال ألمصاب، الذي طلب الشكوى ضد خاله الذي أطلق النار عليه مما أدى إلى إصابته بسبب خلاف شخصي بينهم، وهرب إلى جهة مجهولة".

واشار الى انه "تم استحصال الموافقات القضائية ومتابعة المتهم وتحديد مكان تواجده ونصب كمين محكم له والقبض عليه وايداعه التوقيف وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".

