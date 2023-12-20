انت الان تتابع خبر جريمة مزدوجة تهز الأردن (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إن "قوة أمنية من البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل وقعتا يوم السبت الماضي في منطقتي لواء وادي السير ولواء عين الباشا بالعاصمة الأردنية عمّان".

وفي تفاصيل الجريمة الأولى، فقد ورد فجر السبت بلاغ "بتعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء وادي السير في عمان للإصابة بعيار ناري أثناء وجوده داخل محله من قبل شخص مجهول. وما لبث أن فارق المسن الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وفُتح تحقيق في الحادثة".

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل دخول مطلق النار إلى المحل، حيث بانت بوضوح على وجه مالك المحل علامات القلق والريبة وطلب من أحد الأشخاص البقاء معه داخل المحل لشكه بالشخص الذي دخل للتو.

المجرم ذهب إلى الثلاجة وأحضر معه علبة عصير، ليشتت الانتباه وعلى الفور أخرج مسدسه الذي خذله في المرة الأولى، وبعدها أطلق الرصاص على صاحب المحل ليرديه قتيلاً على الفور.