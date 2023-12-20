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ملف الاقتراع في نشرة السومرية.. تشكيك بنسب المشاركة وفقدان التفاؤل يخيم على المواطنين

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بغداد - ياسين صفوان - = رئيس الجمهورية يدعو لتشكيل مجالس محافظات متجانسة.. وفقدان التفاؤل يخيم على المواطنين.

= تشكيك بنسبة المشاركة في الانتخابات المحلية.. والمفوضية توضح آلية احتسابها وفقا لعدد المصوتين.

= النقد الدولي يتوقع نموا في النشاط غير النفطي بالعراق.. ويحذر من تداعيات ايقاف تصدير نفط الاقليم عبر تركيا.


= إسرائيل تبدي استعدادها لهدنة جديدة مع حماس.. والاخيرة ترفض المحادثات أثناء الحرب.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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