= إسرائيل تبدي استعدادها لهدنة جديدة مع حماس.. والاخيرة ترفض المحادثات أثناء الحرب.

= النقد الدولي يتوقع نموا في النشاط غير النفطي بالعراق.. ويحذر من تداعيات ايقاف تصدير نفط الاقليم عبر تركيا.

= تشكيك بنسبة المشاركة في الانتخابات المحلية.. والمفوضية توضح آلية احتسابها وفقا لعدد المصوتين.

انت الان تتابع خبر ملف الاقتراع في نشرة السومرية.. تشكيك بنسب المشاركة وفقدان التفاؤل يخيم على المواطنين والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية