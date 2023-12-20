انت الان تتابع خبر نجم ريال مدريد ينضم لقائمة المصابين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، لم يشارك خوسيلو، مهاجم الفريق، في تدريبات ريال مدريد اليوم الأربعاء.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مهاجم ريال مدريد يعاني من مشاكل في المعدة، لكنه سيسافر مع بعثة الميرنجي إلى فيتوريا غدا.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدا الخميس، على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة ال18 من الدوري الإسباني

وتضم حاليا قائمة إصابات ريال مدريد، كل من: تيبو كورتوا - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - أردا جولر - إدواردو كامافينجا - فيرلاند ميندي - داني كارفاخال - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد وصافة الترتيب في الدوري الإسباني ب42 نقطة، خلف جيرونا المتصدر بنقطتين.