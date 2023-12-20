انت الان تتابع خبر الجوية يتمسك بصدارة دوري نجوم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمكن الصقور، من تخطى دهوك بهدف نظيف في المباراة التي ضيفها ملعب الكوت الأولمبي ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق.

وسجل هدف الفوز الوحيد الذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 26 من المباراة، نفذها بنجاح المهاجم أيمن حسين.



وبهذا الفوز استعاد القوة الجوية صدارة دوري نجوم العراق، رافعا رصيده إلى النقطة 25، بينما تجمد رصيد دهوك عند 12 نقطة في الترتيب التاسع بعدما تلقى هزيمته الرابعة.