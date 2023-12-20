انت الان تتابع خبر الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخزانة في بيان لها إن العقوبات استهدفت شركتي "بيلاتريكس" و"كوفارت" للطاقة المسجلتين في هونغ كونغ، وشركتي "صان شيب مانجميت" و"فولايتون دي.إم.سي.سي" في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات استهدفت كذلك، ناقلة المنتجات النفطية "سنار 15"، التي تبحر رافعة العلم الروسي.



وصعّدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة معركتها ضد الشركات والسفن التي يتم استخدامها لتجاوز "سقف الأسعار" على تصدير النفط الروسي على حد قولها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

