اخبار العالم / اخبار العراق

انطلاق العد اليدوي لأكثر من الفي محطة وترقب لتغير النتائج

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر انطلاق العد اليدوي لأكثر من الفي محطة وترقب لتغير النتائج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويبلغ عدد المحطات التي سيتم فرزها يدويا يبلغ 2038 محطة، من اصل 2367 محطة في التصويت الخاص، وهو مايعني اكثر من 86% من محطات التصويت الخاص سيتم فرز وعد اصواتها اليوم، فيما تمثل هذه الأصوات قرابة 6% من الأصوات الكلية، حيث تم اعلان النتائج بنسبة اكثر من 94% فقط، وسط ترقب لامكانية ان تتغير النتائج الأولية بسبب محطات التصويت الخاص.

وسيجري العد والفرز اليدوي في مراكز التدقيق المنتشرة بعموم المحافظات وبحضور وسائل الاعلام وكذلك مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين. 
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا