انت الان تتابع خبر الخلل الفني لم يقتصر على التصويت الخاص.. معلومات "بالأرقام" من داخل مراكز الفرز اليدوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم تقتصر عملية العد والفرز اليدوي على محطات التصويت الخاص فحسب، حيث توجد اعداد من محطات التصويت العام التي واجهت خللا فنيا أيضا بعدم ارسال النتائج الكترونيا لذلك سيتم عدها وفرزها يدويا، لكنها قليلة جدا مقارنة بمحطات التصويت الخاص التي واجهت الخلل الأكبر في ارسال النتائج الكترونيا.

وفي محافظة صلاح الدين، سيتم فرز 103 محطات يدويا، مقسمة الى 9 محطات تصويت عام و94 محطة تصويت خاص.