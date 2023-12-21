انت الان تتابع خبر لجنة نيابية بشأن "سلم الرواتب": البرلمان خاطب الحكومة كثيراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني، إنَّ "مجلس النواب فاتح الحكومة بالعديد من المخاطبات في ما يخص سلم الرواتب الجديد"، مبيناً أنه "تم تخصيص لجنة لدراسة السلم، لإنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين".وأكد الحسيني أنَّ "مجلس النواب دعا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لغرض تشريع هذا القرار الذي يتضمن جنبة مالية تسهم بالتخفيف على أصحاب الدخل المحدود".

وأوضح أنه "ليس من صلاحيات مجلس النواب أن يطرح أيَّ قرار أو قانون أو مقترح قانون للحكومة يتضمن جنبة مالية، ولابد من تكثيف المطالبات للحكومة بتسريع الإجراءات وإنهاء أعمال اللجنة الخاصة بتعديل سلم الرواتب ومن ثم المضي بالإجراءات الخاصة بهذا القرار".

