انت الان تتابع خبر فرنسا: نبذل جهودا لحماية السفن في البحر الاحمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باللغة العربية باسم الخارجية الفرنسية، باتريس باولي: "نبذل جهودا مع الشركاء لردع أي تهديد للسفن بالبحر الأحمر".

وأوضح باولي أن "باريس ملتزمة بحرية الملاحة في البحر الأحمر، معبرا عن إدانته لهجمات الحوثيين على السفن التجارية".



كما قال: "ندعو كل الأطراف لتجنب توسيع الصراع في المنطقة".

وتابع: "نشارك في التحالف الدولي لضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "وجود السفن الحربية في المنطقة ستضمن حرية الملاحة البحرية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت إطلاق تحالف جديد لتأمين الملاحة في البحر الأحمر لمواجهة الهجمات التي تنفّذها جماعة الحوثي في منطقة مضيق باب المندب.

ويشارك في هذا التحالف عشر دول هي المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

