انت الان تتابع خبر التشيك.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السلطات انه "بحسب المعلومات الأولية الصادرة عن الأجهزة الأمنية، فقد قتل وأصيب عدد من الأشخاص".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "مطلق النار كان يتمركز على سطح مبنى كلية الفنون".

وتقع المدرسة التي وقع فيها إطلاق النار في ساحة جان بالاتش في وسط العاصمة براغ.



فيما أكدت الشرطة، انه "هناك تدخلا لعناصر في الوقت الحالي، في محيط الحادث، وإغلاق المنطقة المحيطة بها بالكامل، مؤكدة أنه بناء على المعلومات الأولية، "يمكننا أن نؤكد وجود قتلى وجرحى في مكان الحادث".

ولم تكشف الشرطة حتى الآن عن حصيلة دقيقة للحادث الذي لم تعرف طبيعته على الفور.

