انت الان تتابع خبر يجب وقف "المذبحة".. الصحة العالمية: مقتل 20 ألفاً في غزة أمر مروع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس": "حقيقة أننا نتحدث عن مقتل 20 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 52 ألفا... في نحو 3 أشهر، هو أمر مروع، وقبل كل شيء وصمة للإنسانية".

كما أضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية أن "الوضع في غزة بالنسبة للسكان المحاصرين بداخلها أصبح "كالجحيم على الأرض".



وقال غيبريسوس إن ⁠"حوالي 300 شخص يموتون يوميا في غزة في المتوسط مع احتدام القتال خاصة في ظل انهيار النظام الصحي، حيث لا يعمل سوى 9 مستشفيات بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى في غزة، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات في شمال غزة توقفت عن العمل".

وتابع: "⁠⁠يشكل المرض والجوع ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي مخاطر إضافية تتجاوز القنابل والرصاص".

