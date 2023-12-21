انت الان تتابع خبر يجب وقف "المذبحة".. الصحة العالمية: مقتل 20 ألفاً في غزة أمر مروع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس": "حقيقة أننا نتحدث عن مقتل 20 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 52 ألفا... في نحو 3 أشهر، هو أمر مروع، وقبل كل شيء وصمة للإنسانية".
كما أضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية أن "الوضع في غزة بالنسبة للسكان المحاصرين بداخلها أصبح "كالجحيم على الأرض".
وقال غيبريسوس إن "حوالي 300 شخص يموتون يوميا في غزة في المتوسط مع احتدام القتال خاصة في ظل انهيار النظام الصحي، حيث لا يعمل سوى 9 مستشفيات بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى في غزة، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات في شمال غزة توقفت عن العمل".
وتابع: "يشكل المرض والجوع ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي مخاطر إضافية تتجاوز القنابل والرصاص".
كما أضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية أن "الوضع في غزة بالنسبة للسكان المحاصرين بداخلها أصبح "كالجحيم على الأرض".
وقال غيبريسوس إن "حوالي 300 شخص يموتون يوميا في غزة في المتوسط مع احتدام القتال خاصة في ظل انهيار النظام الصحي، حيث لا يعمل سوى 9 مستشفيات بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى في غزة، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات في شمال غزة توقفت عن العمل".
وتابع: "يشكل المرض والجوع ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي مخاطر إضافية تتجاوز القنابل والرصاص".