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السومرية تواكب عملية العد والفرز اليدوي في البصرة (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مراسل الخليج 365، انه "تم فرز وعد 41 صندوقا من صناديق التصويت الخاص من اصل 101 صندوقا أعلنت المفوضية عن بدء عملية العد والفرز لها صباح اليوم الخميس".

وأضاف: "الصناديق التي تم عدها وفرزها والتي تظهر في الصور هي التي تم ربطها بالشريط الاخضر".


الصور ادناه:
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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