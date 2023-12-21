انت الان تتابع خبر السومرية تواكب عملية العد والفرز اليدوي في البصرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مراسل الخليج 365، انه "تم فرز وعد 41 صندوقا من صناديق التصويت الخاص من اصل 101 صندوقا أعلنت المفوضية عن بدء عملية العد والفرز لها صباح اليوم الخميس".

وأضاف: "الصناديق التي تم عدها وفرزها والتي تظهر في الصور هي التي تم ربطها بالشريط الاخضر".



الصور ادناه: