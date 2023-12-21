انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. انطلاق العد والفرز اليدوي لصناديق الانتخابات والتزام العراق بحماية البعثات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • تحت انظار المراقبين.. المفوضية تواصل العد والفرز اليدوي .. والتصويت الخاص قد يحسم المقاعد
• اسلوب التوافقات يستحوذ على صراعات المجالس.. وآمال شعبية بتطبيق الوعود
• العراق يجدد التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الدوليين على اراضيه
• ابو سودة يتوقع عبر "علنا" تغييرا بنتائج الانتخابات .. ويؤكد خضوع المحافظين للتقييم
• اسلوب التوافقات يستحوذ على صراعات المجالس.. وآمال شعبية بتطبيق الوعود
• العراق يجدد التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الدوليين على اراضيه