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في نشرة السومرية.. انطلاق العد والفرز اليدوي لصناديق الانتخابات والتزام العراق بحماية البعثات

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بغداد - ياسين صفوان - • تحت انظار المراقبين.. المفوضية تواصل العد والفرز اليدوي .. والتصويت الخاص قد يحسم المقاعد

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• العراق يجدد التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الدوليين على اراضيه
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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