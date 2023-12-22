انت الان تتابع خبر العراق يقترب من انهاء 2023 بحوادث مرورية أقل بنسبة 28% عن العام الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لاتوجد إحصائية شهرية صادرة من مديرية المرور او وزارة التخطيط حتى الان، لكن تصريحا لمديرية المرور العامة في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ذكر ان عدد الحوادث المرورية المسجلة منذ مطلع العام الحالي 2023، بلغت اكثر من 7 الاف حادث مروري.وبتحليل رقمي أجرته الخليج 365، وباحتساب ان هذه الحوادث المرورية سجلت خلال 10 اشهر، فيكون بذلك معدل الحوادث المرورية شهريا يبلغ 700 حادث، وهو ما يجعل حصيلة حوادث عام 2023 بالكامل سيكون 8 الاف و400 حادث مروري.

مقارنة بعام 2022، الذي سجل 11 الف و523 حادثًا، مايعني ان عدد الحوادث المرورية في 2023 سيكون منخفضا بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، ومنخفضا بنسبة 22% عن عام 2021 الذي سجل اكثر من 10 الاف و650 حادثا مروريا، ومقاربا لعام 2020 الذي سجل اكثر من 8 الاف و180 حادثا، لكن مع الإشارة الى ان عام 2020 كان عام اغلاق بسبب كورونا وكان هناك حظر للتجوال منذ شهر مارس ولاشهر طويلة.

وبمراجعة احصائيات حوادث ووفيات المرور، يتبين ان معدل الوفيات يبلغ 25 حالة وفاة لكل 100 حادث، مايعني انه من المتوقع ان يتم تسجيل وفاة اكثر من ألفي شخص في العراق في عام 2023 نتيجة الوفيات، مقارنة بأكثر من 3 الاف وفاة في 2022، واكثر من ألفين و800 وفاة في عام 2021.