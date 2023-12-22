انت الان تتابع خبر صدور أمر قبض بحق مدير زراعة الأنبار الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد الخليج 365"، إن "المتهم أقدم على دفع رشوة مقدارها (٧٠) ألف دولار لقاء غلق قضية تتعلق بشقيقته، كما أن المتهم أدرج شقيقته التي لا تملك أرضاً زراعية بالخطة الزراعية لتتسلم بموجبها مبيدات وأسمدة وبذور حنطة".

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمت على وفق مذكرة قضائيَّة، أفادت بـ"تنفيذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في بغداد بالتعاون مع مكتب تحقيق الأنبار مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديريَّة زراعة المحافظة؛ على خلفية تهمة تتعلق بدفعه رشى".

وتابعت أن "العمليَّة تمت وفق مذكرة صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)"، منوهة بـ"تنظيم محضر في العمليَّة؛ لعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره".

