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مدريد الوصيف.. قائمة بأكثر فرق سجلت أهدافا صاروخية بعيدة 2023

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2023-12-22 | 15:39

مدريد الوصيف.. قائمة بأكثر فرق سجلت أهدافا صاروخية بعيدة 2023

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فرض عملاقا الدوري الألماني أنفسهما في قائمة مميزة خلال عام 2023 بمختلف الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.
وفي إحصائية نشرتها شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند أكثر الفرق التي سجلت أهدافا من خارج منطقة الجزاء في عام 2023 بالدوريات الخمس الكبرى.

وتساوى بايرن ودورتموند في ذلك مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 14 هدفا من خارج منطقة الجزاء لكل منهم.


ويأتي في المركز الرابع فريق الإسباني برصيد 13 هدفا من خارج منطقة الجزاء.

ويتقاسم أتلانتا، سابع حاليا، المركز الرابع مع الريال بنفس عدد الأهداف.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 38 نقطة، ليتأخر عن باير ليفركوزن المتصدر بفارق 4 نقاط، لكن الأخير لعب مباراة أكثر.

أما دورتموند، فيحتل المركز الخامس وفي جعبته 27 نقطة، بينما يحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب بالتساوي مع جيرونا برصيد 45 نقطة لكل منهما بعد مرور 18 جولة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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