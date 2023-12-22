مدريد الوصيف.. قائمة بأكثر فرق سجلت أهدافا صاروخية بعيدة 2023

وفي إحصائية نشرتها شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند أكثر الفرق التي سجلت أهدافا من خارج منطقة الجزاء في عام 2023 بالدوريات الخمس الكبرى.

وتساوى بايرن ودورتموند في ذلك مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 14 هدفا من خارج منطقة الجزاء لكل منهم.



ويأتي في المركز الرابع فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 13 هدفا من خارج منطقة الجزاء.

ويتقاسم أتلانتا، سابع الدوري الإيطالي حاليا، المركز الرابع مع الريال بنفس عدد الأهداف.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 38 نقطة، ليتأخر عن باير ليفركوزن المتصدر بفارق 4 نقاط، لكن الأخير لعب مباراة أكثر.

أما دورتموند، فيحتل المركز الخامس وفي جعبته 27 نقطة، بينما يحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع جيرونا برصيد 45 نقطة لكل منهما بعد مرور 18 جولة.

