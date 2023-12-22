انت الان تتابع خبر اليوم.. اقصر نهار وأطول ليلة خلال العام ماذا تسمى بثقافات العالم؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توضح ناسا: “جميع المواقع شمال خط الاستواء ترى ضوء النهار أقل من 12 ساعة، وجميع المواقع جنوبًا ترى ضوء النهار أطول من 12 ساعة” .

وفي الانقلاب الشتوي، تأخذ الشمس أقصر مسار في السماء، ويكون قوسها الأدنى في السماء عند الظهر.



تشهد المناطق القريبة من الدائرة القطبية الشمالية والقطبية الجنوبية ليلة قطبية حول الانقلاب، مما يعني أن الشمس لا تشرق لأكثر من 24 ساعة.

يشير الانقلاب الشتوي أيضًا إلى تغيرات بيئية كبيرة، وهو يمثل بداية فصل الشتاء، وهو فصل يتميز بدرجات حرارة أكثر برودة، وتساقط الثلوج في العديد من المناطق.

يؤثر هذا التحول الموسمي على النظم البيئية، مما يؤثر على سلوكيات الحيوانات مثل الهجرة والسبات.

على الرغم من كونه أقصر يوم في السنة، إلا أنه ليس الأكثر برودة عادةً، هناك فجوة بين أقصر يوم وأدنى متوسط لدرجات الحرارة بسبب بطء إطلاق المحيطات للحرارة المتراكمة.

يمكن أن يؤثر الانقلاب على سلوك الحيوانات، حيث تستخدم بعض الأنواع اليوم الأقصر كإشارة للسبات أو الهجرة.

تم الاحتفال بالانقلاب الشتوي في مختلف الثقافات حول العالم من خلال المهرجانات والطقوس والاحتفالات الأخرى، اعترافًا بالعودة التدريجية لأشعة الشمس بعد أطول فترة من الظلام.

لقد ألهم هذا الحدث الفلكي الهام العديد من الأساطير والأساطير عبر التاريخ.

كان عيد ساتورناليا مهرجانًا رومانيًا قديمًا تكريمًا للإله زحل، وكان يقام في وقت الانقلاب الشتوي تقريبًا، لقد كان وقت المرح والولائم والانعكاس الاجتماعي حيث كانت الأدوار التقليدية غالبًا ما تكون مريحة.

احتفل العديد من الأمريكيين الأصليين بالانقلاب الشتوي باعتباره الوقت الذي بدأ فيه إله الشمس شفاءه من المرض، وهو ما يرمز إلى عودة الأيام الأطول.

وفي الدول الإسكندنافية يرتبط الانقلاب الشتوي بيوم القديسة لوسيا، تكريمًا للشهيدة المسيحية التي جلبت الطعام والمساعدات للمسيحيين المختبئين في سراديب الموتى الرومانية مستخدمة إكليلًا من الشموع ليضيء طريقها وتترك يديها حرتين لتحمل أكبر قدر ممكن، الغذاء قدر الإمكان.

يعد مهرجان دونجزي، أو مهرجان الانقلاب الشتوي، أحد أهم المهرجانات التي يحتفل بها الصينيون وغيرهم من سكان شرق آسيا، إنه وقت لم شمل الأسرة والاحتفال بحصاد العام، مع الاعتقاد بأن الطاقة الإيجابية لساعات النهار الأطول القادمة ستجلب الحظ السعيد.

ستونهنج في المملكة المتحدة يتزامن مع غروب الشمس في الانقلاب الشتوي، وفي حين أن الغرض الدقيق منه لا يزال لغزًا، فمن المعتقد أنه تم استخدامه في المناسبات الدينية والاحتفالية، وربما يكون مرتبطًا بالانقلاب الشمسي.

في التقاليد الويلزية والسلتية، كان ألبان أرثان، الذي يعني “نور الشتاء”، وقتًا للاحتفال بولادة الشمس من جديد، مما يمثل نقطة التحول حيث تبدأ الأيام في الإطالة وتبدأ قوة الشمس في النمو.

في الثقافة الفارسية، يتم الاحتفال بشاب يلدا أو ليلة يلدا في أطول ليلة في السنة. إنه الوقت الذي تجتمع فيه العائلات معًا لتناول الطعام والشرب وقراءة الشعر، خاصة للشاعر حافظ، حتى بعد منتصف الليل لدرء الأرواح الشريرة.

في الأساطير الإسكندنافية، يرتبط الانقلاب الشتوي، المعروف باسم عيد الميلاد، بـ Wild Hunt، وهو موكب شبحي في سماء الشتاء بقيادة الإله أودين، لقد كان وقت الخوف والاحتفال، إيذانا بوفاة العام القديم وولادة العام الجديد.

تعكس هذه الأساطير والأساطير أهمية الانقلاب الشتوي في مختلف السياقات الثقافية والتاريخية، وغالبًا ما يرمز إلى النهضة والتجديد وانتصار النور على الظلام.

باختصار، الانقلاب الشتوي هو التقاء ذو أهمية فلكية وثقافية وبيئية وعلمية، يذكرنا برحلة كوكب الارض المذهلة حول الشمس والطرق المتنوعة التي تفسر بها الثقافات المختلفة هذا الحدث السماوي وتحتفل به.