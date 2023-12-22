انت الان تتابع خبر القبض على متهمين واسلحة غير مرخصة شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نفذت مفارز الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري ممارسات أمنية ضمن قواطع المسؤولية في جانب الرصافة ببغداد اسفرت عن إلقاء القبض على متهمين أثنين يستقلون دراجة نارية قاما بالاعتداء على دار أحد المواطنين في منطقة "علوة زويني" من خلال إطلاق العيارات النارية ضبط بحوزتهما (2 بندقية كلاشنكوف)".وأضافت انه "تم القاء القبض على متهم آخر أطلق العيارات النارية في الهواء ضبط بحوزته أثناء تفتيش داره (3 بندقية كلاشنكوف)، كما ألقى القبض على طرفي مشاجرة ضبط بحوزة أحدهم (مسدس نوع برتا)، وعلى متهم مطلوب بالتزوير في منطقة "الحسينية".

وأشارت القيادة الى انه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".

