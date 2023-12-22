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الاهلي المصري يحقق آخر مركز ثالث في تاريخ مونديال الأندية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477120-638388626462488398.jpg

2023-12-22 | 18:10

الاهلي المصري يحقق آخر مركز ثالث في تاريخ مونديال الأندية

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أحرز النادي الأهلي المصري، الجمعة، المركز الثالث في مونديال الأندية 2023 التي أقيمت في جدة بالمملكة العربية ، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني 4-2.
وحقق الأهلي المصري بهذا الفوز إنجازا جديدا في البطولة، بعد التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، والتي سبق أن توج بها في 3 نسخ سابقة 2006 و2020 و2021، كأكثر الفرق المتوجة بها، يليه مونتيري المكسيكي الذي توج به في مرتين في نسختي 2012، و2019.

وباتت هذه المباراة هي آخر مباراة يتم تحديد فيها هوية صاحب المركز الثالث، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، إلغاء مباراة المركز الثالث في البطولة بداية من نسخة 2025.

وخسر الأهلي المصري أمام فلومينينسي البرازيلي 0-2 بلقاء نصف النهائي، فيما خسر أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 0-3 بالدور نفسه، ليلتقي الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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