انت الان تتابع خبر مجلس الأمن الدولي يعتمد قراراً بشأن توسيع دخول المساعدات إلى غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد محاولة روسية لإضافة دعوة "لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" لمسودة قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة.

