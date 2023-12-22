انت الان تتابع خبر التربية تصدر توجيهاً يخص الاشتراك في الامتحانات الخارجية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التربية وجه بتمديد فترة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2023/12/28".
وأشار إلى أن ذلك جاء "استجابة الى مناشدات المواطنين وفسح المجال امام الاعداد الكبيرة من الراغبين بالتقديم إليها".
وأشار إلى أن ذلك جاء "استجابة الى مناشدات المواطنين وفسح المجال امام الاعداد الكبيرة من الراغبين بالتقديم إليها".