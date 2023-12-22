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التربية تصدر توجيهاً يخص الاشتراك في الامتحانات الخارجية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التربية وجه بتمديد فترة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2023/12/28".

وأشار إلى أن ذلك جاء "استجابة الى مناشدات المواطنين وفسح المجال امام الاعداد الكبيرة من الراغبين بالتقديم إليها".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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