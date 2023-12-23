انت الان تتابع خبر ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة: أنتظر هذا بفارغ الصبر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب إجابة على سؤال المضيف عما إذا كان سيشارك في مناظرة مع بايدن في حال فوز كليهما بترشيح حزبيهما: "تسألني هل؟ سأنتظر هذا بفارغ الصبر! ماذا عن عشر جولات؟..ماذا عن أن نتناظر عشر مرات؟"

وسبق أن منعت المحكمة العليا في ولاية كولورادو دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات المحلية.



وفي وقت سابق، تم رفع دعاوى قضائية تطالب بعدم السماح لترامب بالمشاركة في الانتخابات في 16 ولاية أميركية أخرى.

وفي 10 كانون الأول، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أوروبا تخشى عواقب فوز ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب أيضاً من جهته إن بايدن يشكل تهديداً للديمقراطية في الولايات المتحدة.

