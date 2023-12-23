انت الان تتابع خبر ارتفاع قتلى الجيش التركي شمال العراق إلى 6 عسكريين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء الروسية "تاس"، إنه "لم يتسنّ إنقاذ ثلاثة من العسكريين الأربعة الذين أصيبوا نتيجة الهجوم الذي شنه تنظيم حزب العمل الكردستاني، ونتيجة لذلك ارتفع عدد القتلى في صفوف قواتنا إلى 6".ووفقا لبيان الوزارة أسفر الاشتباك الذي أعقب الهجوم عن مقتل 7 مسلحين أكراد حتى اللحظة، فيما لا تزال ملاحقتهم مستمرة.

وكانت الدفاع التركية أعلنت أمس الجمعة مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين في اشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد" 2120 عنصرا من حزب العمال الكردستاني داخل البلاد وخارجها منذ مطلع العام الجاري 2023، بينهم 45 عنصرا خلال الأسبوع المنصرم.