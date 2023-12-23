انت الان تتابع خبر اليوم.. 4 مباريات في دوري نجوم العراق لكرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، تنطلق الصافرة للإعلان عن بدء مواجهتين في بغداد والكوت، حيث يحتضن ملعب امانة بغداد مباراة اصحاب الارض نادي الأمانة، وضيفه نادي كربلاء، في حين تقام على ملعب الكوت مباراة تجمع نادي الحدود وضيفه دهوك.وتقام مباراة واحدة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب فرانسو حريري ، تجمع أصحاب الأرض والجمهور نادي اربيل وضيفه نادي الزوراء.

ويحتضن ملعب الزوراء المباراة الأخيرة في منافسات اليوم الثاني للجولة 11 عند الساعة التاسعة والنصف مساء بلقاء نادي الكهرباء وضيفه نادي نفط ميسان.

