انت الان تتابع خبر عواقب وخيمة.. كشف نوع التهديدات الامريكية للعراق في حال "عدم توقف الهجمات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينما سبق ان كشفت تقارير عن ان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز قد حذر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من "عواقب وخيمة" في حال عدم توقف الهجمات، ولكن معلومات جديدة كشفت عن طبيعة هذه العواقب الوخيمة.وتشير الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته الخليج 365، إلى أن الضربات المتكررة ولاسيما تلك التي طالت السفارة الامريكية في 8 ديسمبر، وضعت السوداني في مواجهة - حقيقية أو صورية - ضد فصائل المقاومة في بلاده، مما دفعه إلى وصف الهجمات بأنها "أعمال إرهابية تهدد أمن العراق الداخلي".

وبينما تشير الصحيفة الى اعتقال 13 شخصًا، من بينهم منفذون رئيسيون وأفراد دعم لوجستي، تؤكد وجود جهود مستمرة للقبض على مجموعة في سنجار تخطط لضربات صاروخية على قاعدة أمريكية في مدينة الحسكة السورية.

وذكرت الصحيفة، أن واشنطن سلمت رسائل لحكومة السوداني، أغلبها تهديدات مبطنة أشارت إلى فرض عقوبات اقتصادية دولية على العراق والتدخل العسكري المباشر في حال عجز الحكومة عن وقف عمليات المقاومة ضد القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد، فضلا عن تهديد امريكي بسحب شركات النفط الامريكية من العراق.

وتبين الصحيفة ان التهديدات والضغوط التي تمارسها واشنطن أدت إلى خلق صدع في المؤسسة السياسية العراقية، حول كيفية التعامل مع هذه الهجمات ضد القوات الامريكية.