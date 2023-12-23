انت الان تتابع خبر قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجلت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية 152,650 دينارا مقابل 100 دولار، اما الاسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد بلغ سعر البيع 153500ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 152000 ديناراً لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.