انت الان تتابع خبر 48 مرشحاً يتنافسون على 10 مقاعد.. ماذا تعرف عن "الكوتا" في مجالس المحافظات؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتخابات مجالس المحافظات 2023، من ضمنها كركوك التي حرمت منها لـ18 سنة، جرت في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وبعد يوم واحد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج فرز 94.4 بالمائة من أصوات التحالفات والمرشحين.بحسب احصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فان مقاعد الكوتا الـ10، يتنافس عليها 48 مرشح بينهم 16 مرشح من المكون المسيحي.

كما ان مجموع مقاعد مجالس 15 محافظة في العراق باستثناء اقليم كردستان 285 مقعد، 10 منها خصصت وفق نظام الكوتا لكل من المكون المسيحي، الصابئة المندائيين، الكرد الفيليين، الايزيديين والشبك بموجب قانون الانتخابات، أي أقل من 4% من مجموع مقاعد مجالس المحافظات.

وان النسبة الأكبر من مقاعد كوتا الأقليات، تذهب للمكون المسيحي (ثاني أكبر ديانة في العراق بعد الإسلام) بواقع 4 مقاعد موزعين على أربع محافظات وهي بغداد ونينوى وكركوك والبصرة، بينما يملك الصابئة المندائيون مقعدي كوتا (10 مرشحين من المكون الصابئي المندائي سيتنافسون للفوز بالمقعدين)، أحدهما في مجلس محافظة بغداد والآخر في محافظة ميسان.

واسوةً بالصابئة، يحظى الكرد الفيليون بمقعدي كوتا في محافظتين (يملك المكون ثاني أكبر عدد من المرشحين، وفقاً لإحصائيات مفوضية الانتخابات وعددهم 13 مرشح)، أحدهما في مجلس محافظة بغداد والآخر في مجلس محافظة واسط. الكرد الفيليون خصص لهم مقعدا كوتا سابقاً في محافظتي بغداد وواسط ومقعد كوتا في البرلمان.

وللايزيديين مقعد كوتا وحيد في عموم العراق ضمن مجلس محافظة نينوى، ويتنافس عليه أربعة مرشحين، لكنهم يملكون 25 مرشحاً آخرين في إطار قوائم وتحالفات يتنافسون على المقاعد الأخرى، ولدى الشبك في العراق مقعد كوتا وحيد في مجلس محافظة نينوى يتنافس للفوز به خمسة مرشحين، وخصص للمكون الشبكي سابقاً مقعد كوتا في البرلمان العراقي.

ولم يخصص أي مقعد لكل من المكون الكاكائي، البهائية والأرمن في مجالس المحافظات، لكن الكاكائيين يملكون مقعداً وحيداً في مجلس محافظة حلبجة الذي لم يُشكّل بعد، ورغم حرمانهم من مقاعد الكوتا، يتطلع ثمانية مرشحين كاكائيين ضمن قوائم وتحالفات متعددة للفوز بمقاعد في مجالس محافظات كركوك، نينوى وديالى.