اخبار العالم / اخبار العراق

وشم أسد وخارطة أوقفه عن العمل.. القصة الكاملة للحكم العراقي "محمد طارق"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر وشم أسد وخارطة أوقفه عن العمل.. القصة الكاملة للحكم العراقي "محمد طارق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477152-638389241423450092.jpg

2023-12-23 | 11:26

وشم أسد وخارطة أوقفه عن العمل.. القصة الكاملة للحكم العراقي "محمد طارق"

1,224 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

تقرر مؤخراً، إيقاف الحكم الدولي محمد طارق أحمد، مؤقتا بسبب وشم طالبته لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعدم الكشف عنه أكثر من مرة أثناء المباريات، ما تسبب بحالة من الجدل داخل الأوساط .

*إيقاف مؤقت
أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجاح رحم، إيقاف الحكم الدولي محمد طارق أحمد، مؤقتا بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة أثناء المباريات.

ويقول نجاح إنه "أكثر من مرة طالبنا الحكم الدولي محمد طارق بتغطية الوشم أثناء المباريات، لكنه يرفض ذلك، صحيح هذه الأشياء ربما لم تُمنع قانونا، لكنها ليست من تقاليدنا وأعرافنا وأحيانا تشكل ضغطا على أجواء المباريات، فقررنا إيقافه مؤقتا وهذا ليس إجراء تأديبيا بقدر ما هو فرصة للتصحيح والمراجعة".

ويضيف رحم "الحكم الدولي محمد طارق أحمد من الحكام الموهوبين والمهمين، وينتظره مستقبل كبير في مجال التحكيم، ونأمل ألا يفرط به مستقبلا بسبب هذه المظاهر".


وتعد هذه العقوبات الأولى التي تُفرض على حكم عراقي في الفترة الأخيرة، وتأتي في إطار سعي الاتحاد العراقي لكرة القدم لتطبيق القانون والقواعد المهنية وأخلاقيات المهنة في عالم التحكيم، وفقاً للاتحاد.

*موقف الحكم
من جهته، قال الحكم محمد طارق "الوشم الذي أضعه ليس فيه إشارة عنصرية، فوشم الأسد وخارطة العراق يمثلان رمزية العراقيين"، مشيرا الى ان "الدستور العراقي لا يمنع ذلك فضلا عن النصوص القانونية التي أقرها الاتحاد الدولي (فيفا) بهذا الشأن طالما لا يمثل الوشم أي رسالة عنصرية. قدمت تظلما لدى الاتحاد العراقي، وسأقدم دعوى بخصوص ذلك في إحدى المحاكم".


يشار إلى أن الحكم الدولي، هو نجل أمين سر الاتحاد العراقي ورئيس لجنة الحكام السابق الراحل طارق أحمد، ويضع وشم أسد على فخذه الأيسر، وخارطة العراق على صدره. 
821122023_5680251-638389241029722359.jpe
411495783_350246657756333_10596571020681
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا