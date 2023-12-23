وشم أسد وخارطة أوقفه عن العمل.. القصة الكاملة للحكم العراقي "محمد طارق"

أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجاح رحم، إيقاف الحكم الدولي محمد طارق أحمد، مؤقتا بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة أثناء المباريات.ويقول نجاح إنه "أكثر من مرة طالبنا الحكم الدولي محمد طارق بتغطية الوشم أثناء المباريات، لكنه يرفض ذلك، صحيح هذه الأشياء ربما لم تُمنع قانونا، لكنها ليست من تقاليدنا وأعرافنا وأحيانا تشكل ضغطا على أجواء المباريات، فقررنا إيقافه مؤقتا وهذا ليس إجراء تأديبيا بقدر ما هو فرصة للتصحيح والمراجعة".

ويضيف رحم "الحكم الدولي محمد طارق أحمد من الحكام الموهوبين والمهمين، وينتظره مستقبل كبير في مجال التحكيم، ونأمل ألا يفرط به مستقبلا بسبب هذه المظاهر".