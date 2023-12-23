انت الان تتابع خبر دعوة لسكان الرصافة ببغداد: ابدأوا بخزن الماء من الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "تدعو مواطنيها في اغلب مناطق الرصافة الى تخزين الماء الصافي من الان في خزاناتكم المنزلية لوجود اعمال صيانة وتأهيل في عدة مواقع من مشروع ماء شرق دجلة".وأوضحت ان "هذه الاعمال تعد ضمن اعمال التأهيل الشتوي لمشاريع الماء منها صيانة الخطوط الناقلة واستبدال اقفال قطر 1200 ملم على الخط الرئيسي الناقل من اجل استعداد المشروع للجهوزية التشغيلية واستقبال فصل الصيف القادم".

وبينت ان "الصيانة تبدأ اعمالها بعد 12 من منتصف هذه الليلة وتستمر لمدة 24 ساعة كون الاعمال ثقيلة وتحتاج الى اطفاء تام في مشروع شرق دجلة لذا وجب التنويه".