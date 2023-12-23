انت الان تتابع خبر سواريز يتحدث عن انضمامه إلى إنتر ميامي: اللعب مع ميسي يولد تطلعات جميلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اللاعب في تصريح للموقع الرسمي للنادي: "أحد القرارات التي تتخذها للذهاب (إلى إنتر ميامي) هو أنك تحظى بأصدقاء ولاعبين رائعين هناك. إنهم ليسوا مجرد أصدقاء، إنهم لاعبون يقدمون أداءً جيدًا في كل مباراة ومعروفون على مستوى العالم".لويس سواريز فخور بمزاملة ميسي ونجوم برشلونة السابقين في إنتر مياميوأبدى سواريز فخره بالعودة إلى اللعب مجددًا إلى جوار ميسي، قائلًا: "هناك (في إنتر ميامي) أفضل لاعب في العالم، وهذا يُولِّد تطلعات جميلة للغاية لديك"، قبل أن يشير إلى زملائه السابقين في برشلونة، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس؛ وذلك بقوله: "تقاسمنا معهم سنوات عديدة، وحققنا العديد من الأشياء معًا".

وأكد لويس سواريز عزمه على مساعدة فريقه الجديد في الفوز بثاني ألقابه؛ وذلك بقوله: "نحن نعرف بعضنا، انضممت لهم رغبةً في المساعدة، لدي الحماسة وأتطلع لأن يتمكن مشجعو إنتر ميامي من الفوز بلقب آخر".

ولعب "البيستوليرو" في صفوف برشلونة لستة مواسم (2014-2020) سجل خلالها 197 هدفا وصنع 100 هدف، وكان أحد الشركاء الأساسيين والمفضلين لميسي. وخاض سواريز الموسم الماضي 54 مباراة في صفوف غريميو البرازيلي، سجل خلالها 29 هدفا.

ووصل ميسي لصفوف إنتر ميامي الصيف الماضي وساهم في تعاقد النادي مع الثنائي بوسكيتس وألبا، وقاد الفريق للفوز بأول لقب في تاريخه، وهو كأس الدوريات.

وسينافس سواريز، البالغ من العمر 36 عامًا والعائد مؤخرًا إلى منتخب الأوروغواي، في الدوري الأمريكي بداية من عام 2024 الذي ستستضيف فيه الولايات المتحدة بطولة كوبا أمريكا، وهو ما علَّق عليه اللاعب بقوله: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية. الحقيقة هي أنني سعيد وأتطلع كثيرًا إلى هذا التحدي".

وأضاف: "لقد جئت للمساعدة في تحقيق تلك الأحلام عبر مواصلة الفوز بالمزيد من الألقاب، وأن يتمكن إنتر من المنافسة جيدًا في الدوري الأمريكي، وهذا هو حلم الجميع"، مؤكدًا أن الدوري الأمريكي لكرة القدم "يتطور كثيرًا" وهو بطولة "تنافسية للغاية" وينافس فيه "لاعبون رفيعو المستوى".

