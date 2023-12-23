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الأمم المتحدة: 136 موظفا أمميا قتلوا في الحرب على غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيرش في منشور على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إكس": "هو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة.. لقد اضطر معظم موظفينا إلى مغادرة منازلهم".

وأضاف أن الطريقة التي يشن بها الكيان الإسرائيلي هذا الهجوم على غزة تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية في ظل انعدام الأمن.


ورغم قرار مجلس الأمن الدولي الحديث الداعي إلى زيادة كبيرة وفورية في المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر فإن الكيان الإسرائيلي يواصل قصفه المكثف والعشوائي على مناطق متفرقة من غزة متجاهلا المطالب الدولية بتوفير ممرات آمنة وبيئة مناسبة لعمل وكالات الإغاثة وحماية المدنيين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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