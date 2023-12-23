انت الان تتابع خبر الأعرجي: بقاء مخيم الهول سيجعله مدرسة لجيل جديد من "الدواعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد، جان كريستوف باريس، إذ شهد اللقاء، استعراض العلاقات التأريخية والإستراتيجية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أبعد وأشمل".وشدد الأعرجي، على أن "حكومة السوداني، حريصة على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك مع فرنسا بكافة المجالات، لاسيما في المجال العسكري والاستفادة من الشركات الفرنسية للمساهمة بمشاريع التنمية التي تعمل عليها الحكومة العراقية".

واكد الأعرجي على "التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية"، مشددا على "أهمية تعاون المجتمع الدولي وتماسكه بوجه الأزمات والتحديات"، مشيرا إلى أن "ما يحدث في قطاع غزة من قتل للمدنيين والنساء والأطفال لايمكن القبول به ويجب أن يتوقف".

ولفت الى أن "استهداف المدنيين مخالف للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان"، مبينا أن "استمرار الحرب في غزة يؤجج الكراهية في المنطقة ويعرّض أمنها إلى خطر حقيقي"، مشددا على أن "لا أمن أو استقرار في المنطقة إلا بإعطاء الفلسطينيين حقهم بدولة مستقلة ذات سيادة كاملة".

وفيما يتعلق بمخيم الهول السوري، أكد السيد الأعرجي، أن "هدف العراق هو غلق هذا المخيم، لأن بقاءه سيجعل منه مدرسة لجيل جديد من الدواعش".

من جانبه أكد القائم بالأعمال الفرنسي، أن "نجاح العراق بإجراء انتخابات مجالس المحافظات يعطي انطباعا جيدا ومؤشرا ايجابيا على الاستقرار الذي يشهده البلد".

