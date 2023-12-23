انت الان تتابع خبر اكتمال عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن مفوضية الانتخابات أتمت عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.

وباشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس الماضي بإجراء العد والفرز اليدوي لـ2038 محطة وصندوق من المحطات التي لم ترسل نتائجها الكترونيا، من اصل اكثر من 38 الف محطة، فيما تمثل محطات التصويت الخاص النسبة الأكبر من هذه المحطات التي فشلت بإرسال نتائجها الكترونيا.



وتتوقع المفوضية بأن تؤدي النتائج النهائية بعد انتهاء العد والفرز اليدوي الى تغيير بسيط بالنتائج الأولية المعلنة لانتخابات مجالس المحافظات.