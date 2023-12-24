أبرزها قمة الجوية والطلبة.. 4 مواجهات في دوري نجوم العراق اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - ويتطلع الصقور إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة من الشرطة، معولاً على الحافز المعنوي الكبير عقب سلسلة نتائجه الإيجابية آخرها التفوُّق على دهوك بهدف مقابل لاشيء.

ووصل الأزرق للفوز الرابع توالياً في المباراة السابقة، وارتفع بذلك رصيده إلى النقطة (25) في وصافة الترتيب، وهو يتخلَّف بفارق الأهداف عن القيثارة المتصدر.



بدوره يطمح الأنيق إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد 3 لقاءات خرج منها بتعادلين أمام نفط الوسط وكربلاء، بينما خسر بمواجهة الميناء، وبالتالي فإنه يبحث عن نتيجة إيجابية ترتقي به لمرتبة أفضل في جدول المسابقة.

وفي مباراة ثانية يرنو الكرخ لتصحيح المسار حينما يستضيف متحديه زاخو في ملعب الكوت، وخسر الكناري في آخر اختبار له أمام الحدود وتجمَّد رصيده عند (10 نقاط)، بينما اكتفى أبناء الخابور بنقطة واحدة بمواجهة النفط وأصبح لديه (11 نقطة).

من جانبه يشد النفط الرحال لملاقاة نوروز سعياً منه لكسر حاجز النحس الذي رافقه خلال الجولات الثلاث السابقة، ويغيب عنه الرباعي المؤلف من كرار محمد وعمار غالي ومازن محمد وكرار علاء.

وعلى الجانب الآخر يستتند الفريق الشمالي على عاملي الأرض والجمهور بغية تحقيق نتيجة جيدة، تؤهله لبلوغ المربع الذهبي.

وتحدث مدرب النفط باسم قاسم عن مواجهة اليوم قائلاً: إن فريقه جاهز تماماً لملاقاة نوروز والأمل يحدوه للعودة إلى الديار بنقاط إيجابية على الرغم من صعوبة المهمة أمام نوروز الذي يقدم أفضل عروضه الكروية في ملعبه.

في حين ذكر المدير الفني لكرة نوروز ولي كريم أنه من الصعب التكهُّن بنتائج المباريات بسبب تقارب المستويات، فضلاً عن المتغيرات التي تحصل بوجود نظام (var) الذي أسهم كثيراً في تقليل الأخطاء.

وتقام اليوم مباراة أخرى لحساب الجولة ذاتها وتجمع النجف ونظيره نادي القاسم.

وفي سياق متصل أسفرت نتائج أمس عن فوز دهوك على الحدود بهدف نظيف، ونجح أمانة بغداد في تخطي فريق كربلاء بثلاثة أهداف لهدف واحد.