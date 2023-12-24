انت الان تتابع خبر رداً على مقتل 12 جندياً تركياً.. أنقرة تعلن تدمير 29 هدفاً في العراق وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث ذكر حساب وزارة الدفاع التركية في منصة "إكس" أن "غولر وجّه وأدار العمليات الجوية من مركز عمليات القوات الجوية". وأضافت أنه كان إلى جانب الوزير غولر في مركز العمليات، رئيس هيئة الأركان متين غوراق، وقادة الجيش التركي.كما أكدت أن غولر هنّأ الطيارين على نجاح عملياتهم ضد أهداف إرهابية شمالي العراق وسوريا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تدمير 29 هدفاً وتحييد أعداد كبيرة من الانفصاليين في غارات جوية على مواقع إرهابية شمال العراق وسوريا.

فيما زعمت أن غارات وزارة الدفاع التركية جاءت بهدف القضاء على الهجمات التي تستهدف الأهالي وقوات الأمن انطلاقاً من شمال العراق وسوريا، ولضمان أمن الحدود، بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد في هذا الإطار تدمير 29 هدفاً تشمل مخابئ وملاجئ تضم قياديين ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها التنظيم الانفصالي، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

جاءت الغارات إثر مقتل 12 جندياً تركياً شمالي العراق، جراء هجمات تنظيم "بي كي كي" على أفراد الجيش التركي شمالي العراق.