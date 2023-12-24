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انت الان تتابع خبر رداً على مقتل 12 جندياً تركياً.. أنقرة تعلن تدمير 29 هدفاً في العراق وسوريا والان مع التفاصيل
كما أكدت أن غولر هنّأ الطيارين على نجاح عملياتهم ضد أهداف إرهابية شمالي العراق وسوريا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تدمير 29 هدفاً وتحييد أعداد كبيرة من الانفصاليين في غارات جوية على مواقع إرهابية شمال العراق وسوريا.
فيما زعمت أن غارات وزارة الدفاع التركية جاءت بهدف القضاء على الهجمات التي تستهدف الأهالي وقوات الأمن انطلاقاً من شمال العراق وسوريا، ولضمان أمن الحدود، بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أكد في هذا الإطار تدمير 29 هدفاً تشمل مخابئ وملاجئ تضم قياديين ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها التنظيم الانفصالي، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
جاءت الغارات إثر مقتل 12 جندياً تركياً شمالي العراق، جراء هجمات تنظيم "بي كي كي" على أفراد الجيش التركي شمالي العراق.
بينما أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، تحييد 25 عنصراً من تنظيم "بي كي كي" خلال يومين، ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى ألفين و156.
حيث أوضح غولر في بيان نشره حساب الدفاع التركية على منصة "إكس" صباح الأحد، أنه عقب تحييد 13 عنصراً السبت تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الانفصاليين شمالي سوريا والعراق.
كما أكد غولر أن عمليات وزارة الدفاع التركية ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الانفصاليين. وأشار إلى مقتل 12 جندياً وإصابة 13 آخرين يومي السبت والأحد.
في وقت سابق السبت، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا لن تسمح بأي كيان انفصالي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.