60% من المقيمين غادروا البلد خلال عامين.. لماذا أصبحت تركيا "طاردة" للعراقيين؟

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت وسائل اعلام تركية اليوم الاحد، توقيع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء مواطني 6 بلدان من تأشيرة الدخول خلال زياراتهم لأغراض سياحية، وتضمنت البلدان الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، واعفاءهم من تأشيرة دخول تركيا في الزيارات ذات الأغراض السياحية.ويشمل قرار الإعفاء مواطني الدول المذكورة من حملة جواز السفر العادي، على أن تمنح التأشيرة هذه لـ 90 يوماً في كلّ 180 يوما.

لكن، ربما لا يعد القرار التركي الأخير امرا غريبا، حيث يأتي في سياق التقارير والأرقام والمعلومات الواردة من تركيا حول مدى تحول هذا البلد الى "طارد للعراقيين"، فأعداد العراقيين المغادرين خلال 2022 من تركيا، هو اكبر عدد مسجل من المغادرين من جنسية واحدة.

يظهر جهاز الإحصاء التركي والذي تابعته "الخليج 365"، أن عدد العراقيين المقيمين في تركيا كان في سياق تصاعدي منذ عام 2012، حيث بلغ عدد العراقيين المقيمين في تركيا حينها اكثر من 19 الف مقيم، واستمر العدد بالتصاعد سنويا حتى وصل في 2019 إلى اكثر من 313 الف ساكن في تركيا.

وفي 2020 سجل عدد المقيمين اول انخفاض طوال العقد الماضي، حيث انخفض عدد العراقيين المقيمين في تركيا الى 281 الف ساكن، أي بانخفاض قدره اكثر من 32 الف ساكن، ومن ثم عاد الرقم للارتفاع في 2021 الى اكثر من 322 الف ساكن.