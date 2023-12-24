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رسالة من كاساس الى زيدان إقبال قبل كأس آسيا 2023.. هذا ما جاء فيها

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2023-12-24 | 09:30

رسالة من كاساس الى زيدان إقبال قبل كأس آسيا 2023.. هذا ما جاء فيها

1,071 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

وجه مدرب منتخب العراق، الإسباني خيسوس كاساس، نصيحة مهمة إلى لاعبه المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي، زيدان إقبال، قبل انطلاق كأس آسيا- قطر 2023.

وكان إقبال قد غاب عن قائمة العراق في مباراتي إندونيسيا وفيتنام بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لأسباب فنية.

وتواصل كاساس مع إقبال وأخبره بأنه سيكون عنصرًا مهمًا في تشكيلته بكأس آسيا، لا سيما أن اللاعب عاد للعب مع فريقه أوتريخت، وأصبح جاهزًا لخوض المباريات بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، كما أثنى على مستوى إقبال في مباراة فريقه الأخيرة أمام فينورد في كأس هولندا، وطلب منه المحافظة على لياقته البدنية التي بدت جيدة بعد فترة عصيبة أبعدته عن الملاعب، بحسب winwin.


وشارك زيدان أساسيًا لأول مرة مع فريقه أوتريخت في مواجهة فينورد بكأس هولندا يوم الأربعاء الماضي، حيث لعب 65 دقيقة وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 94%.

يذكر أن المنتخب العراقي سيواجه منتخب كوريا الجنوبية وديًا في الإمارات في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويشارك المنتخب العراقي في كأس آسيا- قطر 2023 للمرة العاشرة في تاريخه؛ إذ سيلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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