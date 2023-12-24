انت الان تتابع خبر اكتشاف "عدم تطابق" بنسبة 2% في التصويت العام.. المفوضية تفصّل الرحلة القادمة للنتائج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، للسومرية، ان "جميع عمليات العد والفرز انتهت مساء امس السبت في كل مراكز التدقيق في كل المحافظات بالكامل"، مشيرا الى ان "المتبقي هو ادخال النتائج الكترونيا بالسيرفرات والنظر في الشكاوى واتخاذ القرارات بشأنها".وأوضح أن "النتائج كانت متطابقة 100% بين العد والفرز الالكتروني واليدوي فيما يخص محطات التصويت الخاص، اما محطات التصويت العام فتم تسجيل اعداد قليلة من عدم التطابق ولايصل الى 2%، وهي اعداد لاتؤثر على النتائج الكلية"، مبينا ان "عمليات العد والفرز اليدوي كشفت عن تطابق بنسبة عالية جدا مع الفرز الالكتروني نتيجة دقة عمل الأجهزة والمفوضية".

وأكد ان "فترة استقبال الشكاوى انتهت ولم ترتقي أي شكوى الى المرحلة الحمراء التي تؤدي الى عمليات فتح الصناديق او التاثير بالنتائج، وكل الشكاوى الواردة تصنف خضراء وصفراء وهي قضايا إدارية"، مبينا انه "بعد اكتمال البت بالشكاوى وإعلان النتائج ستكون هناك فترة 3 أيام لتقديم الطعون، وبعدها تتم المصادقة على أسماء الفائزين بشكل نهائي".

وخضع 2038 صندوقا ومحطة للعد والفرز اليدوي معظمها تعود للتصويت الخاص نتيجة عدم ارسال النتائج الكترونيا، وذلك من اصل اكثر من 38 الف محطة للتصويت الخاص والعام.