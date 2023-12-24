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مجلس القضاء يقر المبادئ الأساسية لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية

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بغداد - ياسين صفوان - المركز الإعلامي للمجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "عقد جلسته الثالثة عشر اليوم الأحد الموافق 24 /12 /2023 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلاله:

*بارك المجلس لرئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي لتعيينهم بمناصبهم أصالة وتمنى لهم الموفقية واستمرارهم بذات النهج في أداء الواجب القضائي.


*اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف.

*ناقش المجلس مسودة مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وتم إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل وإعادة دراسة المواد المدرجة في التعديل لمناقشتها في الجلسة القادمة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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