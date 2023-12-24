انت الان تتابع خبر رصاصة "طائشة" تُصيب طفلة عمرها سنتين في البصرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول المراسل ان "طفلة عمرها سنتين أصيبت برصاص عشوائي في مزارع الراحة بقضاء الزبير في محافظة البصرة"، مشيرا الى انه "تم نقلها الى مستشفى الزبير لتلقي العلاج وان حالتها الصحية مستقرة".

وتتسبب ظاهرة إطلاق النار العشوائي في المناسبات بوقوع العديد من الضحايا، إذ صار معتادا في حفلات الزفاف والأعياد وفوز المنتخب الوطني لكرة القدم، وتشييع الجنائز، والخلافات العشائرية، أن يطلق مواطنون الرصاص العشوائي، فرحا وحزنا وغضبا واحتجاجا، ولم ينفع مع ذلك تهديدات السلطات القضائية والأمنية.