انت الان تتابع خبر تطلع لتوقيع الاتفاق بسرعة.. السعودية ترحب ببيان خارطة طريق السلام مع اليمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل اعلام سعودية رسمية، ان وزارة الخارجية السعودية جددت التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه.وكانت الحكومة اليمنية رحبت بدورها يوم السبت بالبيان، وجددت الخارجية اليمنية التأكيد على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.

كما أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بالبيان، وعن أملها بأن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

