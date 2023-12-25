انت الان تتابع خبر "الخليج 365" تنشر خارطة بازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتركزت الازدحامات في مناطق متفرقة من جانبي الكرخ والرصافة، وحتى في وقت مبكر من فجر اليوم كانت سيطرة جسر ديالى مزدحمة، فضلا عن تسجيل ازدحامات شديدة في ساحة اللقاء، وخروج الجمعية باتجاه المصافي في الدورة، بالإضافة الى تقاطع المصافي ومفرك الدورة.

وتم تسجيل ازدحام شديد في نفق الشرطة ووصوله الى معمل بسكولاتة.

وكذلك يشهد تقاطع شارع الواثق باتجاه ساحة كهرمانة ازدحاما شديدا أيضا في هذه اللحظات، فيما يشهد طريق سريع محمد القاسم زحاما شديدا من ملعب الشعب الدولي وصولا الى مستشفى الجملة العصبية.