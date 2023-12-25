انت الان تتابع خبر خلال 2023.. ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 84% في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المرصد في بيان ورد الخليج 365، انه وفق المعلومات الصادرة عن شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات في العراق، فإن "معدل مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة زادت بنسبة 84% لعام 2023 مقارنة بالعام الماضي".وبين أنه "تم بيع آلاف السيارات ومن مختلف فروع الشركة ببغداد والمحافظات وإقليم كوردستان".

وأوضح المرصد أن "من أسباب ارتفاع نسبة المبيعات للسيارات صديقة البيئة هي انخفاض أسعارهن فضلاً عن إدراك الناس لأهميتها وتقليل استهلاك المحروقات أكثر من السيارات ذات الاحتراق الداخلي الاعتيادية".

وشدد على أن "نسبة المبيعات هذه تشكل خطوة كبيرة لمكافحة تغييرات المناخ التي يعاني منها العراق بيئياً وصحياً".

وفي العام 2023 بدأت شركة "تويوتا العراق" بإنتاج نموذج سيارات الدفع الرباعي الصغيرة في السوق العراقية بأسعار معقولة جداً وتنافسية، وقريباً ستطلق الشركة سيارة "سيدان" صغيرة وبأسعار معقولة جداً وكفاءة عالية في استهلاك الوقود.

كما أن "تويوتا العراق" ملتزمة بالناقل القياسي العالمي للسيارات الكربونية مع 6 نماذج حالية من السيارات الهجينة التي تم طرحها في سوق العراق وهي "كامري هايلاندر، وكورولا كروس، وأوريان كروزر، وراف 4، والتاج الأسطوري".

