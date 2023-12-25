انت الان تتابع خبر طور مواد تستخدم بهندسة الفضاء.. عراقي يحصل على جائزة من "ناسا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حصل التدريسي في قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة، هاشم ناجي عزوز المحمود، على جائزة الانجاز العلمي المتميز والممنوحة من وكالة ناسا الفضائية.