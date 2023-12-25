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انت الان تتابع خبر طور مواد تستخدم بهندسة الفضاء.. عراقي يحصل على جائزة من "ناسا" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حصل التدريسي في قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة، هاشم ناجي عزوز المحمود، على جائزة الانجاز العلمي المتميز والممنوحة من وكالة ناسا الفضائية.
وحصلت السومرية على وثيقة تبين، "حصول التدريسي في قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة، هاشم ناجي عزوز المحمود على جائزة الانجاز العلمي المتميز والممنوحة من وكالة ناسا الفضائية".
وحصل عزوز على هذه الجائزة، "نتيجة انجازه مشروع بحثي علمي مشترك لتصميم وتطوير مواد مركبة فائقة القوة والمتانة وخفيفة الوزن مستخدمة في تطبيقات هندسة الفضاء".