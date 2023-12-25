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حفاضات أطفال متسخة برصاص.. احدث طريقة للتهريب في أمريكا

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بغداد - ياسين صفوان - وعثرت عناصر الأمن على الحفاضات داخل حقيبة مسافر، وتبين وجود 17 رصاصة من عيار 9 مليمترات فيها.

وأفادت وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، خلال بيان نقلته "CNN"، أن عناصر الأمن اكتشفوا الرصاص بعدما دوت أجهزة التفتيش العاملة بالأشعة السينية بصافراتها، عقب مرور أحد المسافرين بحقيبة يد.


واعتبر البيان أن هذه الواقعة تقدم "تعبيرًا جديدًا لمصطلح الحفاضات المتسخة"، كما سخرت من أسلوب تهريب الأعيرة النارية: "هذا الرجل في حاجة لخطة مضادة للرصاص قبل التوجه إلى المطار".

وأكد المسافر عدم علمه بالحفاضات التي في حقيبته، زاعمًا أن زوجته ربما هي من وضعتها.

وحررت الجهات المعنية محضرًا بحق المسافر، البالغ من العُمر 20 عامًا، مع إصدار أمر استدعاء جنائي بحقه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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