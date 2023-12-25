انت الان تتابع خبر أول تعليق للرئيس الإيراني بعد اغتيال مستشار للحرس الثوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيسي في رسالة بخصوص مقتل رضي موسوي في سوريا بـ"هجوم إسرائيلي": "أتقدم بالتعازي إلى الشعب الإيراني ورفاقه في الحرس الثوري الإسلامي لاستشهاد سيد رضي موسوي في الهجوم الصاروخي الذي شنه النظام الصهيوني المجرم على دمشق".وأضاف رئيسي: "هذا الجنرال الشجاع والشجاع الذي كان رفيق الشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني، استشهد تحت ستار مستشار لمحور المقاومة الإسلامية في حماية مرقد أهل البيت في سوريا وفي وفي سبيل الحفاظ على مُثُل الإسلام السامية نال الشهادة وترك اسما خالدا لنفسه".

وأردف: "ولا شك أن هذا الإجراء هو علامة أخرى على الإحباط والعجز والعجز للكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة، وسيدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم الاثنين، بمقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري رضا موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.