انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة تخص اختفاء مواطن كويتي في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة القبس عن مصدر دبلوماسي قوله، إن "الجهود الدبلوماسية تتواصل لمعرفة مصير المواطن المختطف في مدينة الأنبار بالعراق".

وأضاف المصدر أن "المواطن تم اختطافه وبرفقته شخص سعودي في إحدى المناطق النائية بمحافظة الأنبار"، لافتاً إلى أن "قوات من الجيش والشرطة في العراق تواصل تمشيط منطقة الاختطاف، وقد عثرت على آثار إطلاق نار كثيف قرب سيارة المواطن ومرافقه والتي أحرقتها مجموعة مسلحة قبيل اختطافهما واقتيادهما إلى منطقة مجهولة".



وأوضح أن "المواطن ومرافقه غادرا الكويت بالسيارة قبل أيام في رحلة الصيد"، موضحاً أن "دوافع جريمة اختطافهما لا تزال مجهولة حتى الآن"، مشيراً إلى "استمرار التنسيق الدبلوماسي المكثف مع الجانب العراقي لضمان سلامتهما".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بإحباط محاولة "داعشية" لاختطاف كويتيين تم استهدافهم من قبل عصابات داعش بنيران كثيفة بين محافظتي الانبار وصلاح الدين.