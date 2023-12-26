انت الان تتابع خبر أبرزهم كاظم الساهر.. فنانون عرب أصدروا أغاني تدعم غزة في 2023 (فيديوهات) والان مع التفاصيل





*ديانا كرزون تغني "الشعب البطل"

أصدرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنية تحمل عنوان "الشعب البطل"، بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب. بغداد - ياسين صفوان - وقد تنوعت الأغاني، التي أصدرت خلال سنة 2023، من خلال اللهجة، والكلمات واللحن، إلا أنها كانت جميعها تصب في منحى واحد، وهو التعبير عن مدى الحزن عن ما يعيشه سكان قطاع غزة، ورغبتهم في إبراز الحقيقة التي تشير إلى أن الأرض فلسطينية، وإسرائيل لا مكان لها بين أصحاب الأرض الأصليين، الذين يكافحون منذ أزيد من 75 سنة لاسترجاع حقهم من المحتل.أصدرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنية تحمل عنوان "الشعب البطل"، بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب. واختارت كرزون هذه الأغنية لتكون طريقتها في التعبير عن دعمها للقضية الفلسطينية، ودعوة منها لأهالي قطاع غزة من أجل الصمود، في ظل الأحداث الأخيرة التي تعيشها المنطقة.

وقد أطلت كرازون في الأغنية مرتدية قميصاً عليه العلم الفلسطيني على شكل بصمة إصبع، والتي تدل على أن فلسطين باقية دائماً وأبداً. وتقول كلمات الأغنية: "أنا وقت الجد وعند الرد طوفان ومد فلسطيني، من فوق الأرض وتحت الأرض وأنا اسمي فلسطيني، لا تتحدى رح نتصدى لكل العدوان، احنا رجال ولا تتعدّى وهي الميدان، بوجه المحتل وما بنهدا واشهد يا زمان، شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم، والله معكم يا أهل فلسطين والله معكم". "راجعين".. تجمع 25 فناناً من 10 دول عربية

تعبيراً منهم عن دعمهم لغزة، ورفضهم عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر، أصدر 25 فناناً، يمثلون 10 دول عربية من بينها مصر، والأردن، والمغرب، وتونس، أغنية جديدة تحمل عنوان "راجعين"، وذلك يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر منصة يوتيوب، وحساب خاص على إنستغرام، كلاهما يحملان نفس اسم الأغنية. وقد تنوعت الألوان الغنائية التي تم تقديمها في هذا العمل الغنائي الملحمي، الذي ضم فنانين شباباً من الجيل الجديد، من راب وبوب، إلى كلاسيكي، وغيره.

فيما كانت الرسالة الوحيدة بين كل هذه الأصوات، والألوان الموسيقية، هي الحرية لفلسطين، والسلام لغزة، ودعوة لوقف الحرب والعدوان على المدنيين والأطفال الأبرياء في القطاع. وقد تم التأكيد في وصف الأغنية أنه سيتم التبرع بجميع العائدات لصندوق إغاثة أطفال فلسطين، فيما تم فتح صندوق آخر للتبرع بشكل مباشر عن طريق رابط تم تحميله في وصف الأغنية. "غصن الزيتون".. أغنية أحمد سعد لفلسطين

اختار الفنان المصري إصدار أغنية خاصة لدعم القضية الفلسطينية تحمل عنوان "غصن الزيتون"، وذلك لرمزية هذا الشعار الكبير فيما يخص المقاومة الفلسطينية منذ عدة سنوات. وقد جاء إصدار الأغنية في البداية على شكل فيديو كليب، يرصد لقطات من المعاناة التي يعيشها أهالي قطاع غزة بشكل يومي بسبب عمليات قصف الاحتلال. إلا أن إدارة منصة اليوتيوب قامت بحذف الأغنية، وذلك لأنها تحتوي على مشاهد وصفتها بالعنيفة، تخالف سياسة المنصة، حسب تعبيرهم، الشيء الذي جعل سعد يعيد نشرها، لكن مع استعمال صورة ثابتة له، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية فقط.

يشار إلى أن أحمد سعد تعامل في أغنيته الجديدة "غصن الزيتون"، الداعمة للقضية الفلسطينية، رفقة كاتب الكلمات حسام طنطاوي، والملحن محمدي، والموزع محمد عاطف الحلو. فيما عاد العزف على آلة الناي للفنان المصري أحمد خيري، وتمت عملية الإنتاج من طرف شركة مزيكا، التي تقوم بإنتاج جميع أعمال أحمد سعد. علي الحجار يدعم غزة بـ"من فوقنا من سابع سما"

قرر الفنان المصري علي الحجار التعبير عن تضامنه مع فلسطين من خلال إصداره أغنية تحمل عنوان "من فوقنا من سابع سما"، والتي استعرض من خلالها جرائم الاحتلال البشعة بحق المدنيين في قطاع غزة. وقد اختار الحجار إظهار لقطات حقيقية، ترصد واقع ما يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ بداية النكبة سنة 1948، وصولاً إلى الأحداث الحالية، وعمليات القصف اليومي والمستمر، التي تستهدف المنازل، والأحياء السكنية، ووصل الأمر إلى استهداف المستشفيات التي تحوي مئات المرضى الذين يتلقون العلاج. وتقول بداية كلمات الأغنية: "من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين". الملحن يحيى الحسن يهدي أطفال غزة "يا إخواتنا"

أصدر الملحن اللبناني يحيى الحسن أنشودة بعنوان "يا إخواتنا"، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتكون إهداءً منه لروح الشهداء الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. واختار الحسن أن تكون هذه الأغنية عبارة عن صرخة من القلب وتضامناً صريحاً منه للأبطال في قطاع غزة من الصغير إلى الكبير. الأغنية من كلمات الشيخ محمد سراج الدين، وألحان وغناء يحيى الحسن، وتوزيع حسن يحيى المعوش، ويشارك فيها أطفال مدرسة "أبي بكر الصديق"، الذين ظهروا وهم يحملون الأعلام الفلسطينية التي كتب عليها "فلسطين عربية"، وهي مهداة إلى أطفال غزة.

وجاء في كلمات الأغنية: "يا إخوتنا يا أمتنا، هذا القرآن هدايتنا، إن عدنا حقاً لرباه، ستعود إلينا عزتنا.. أنا قلبي مملوء عزة، أنا إبراهيم أنا غزة، قرآني مصدر إيماني، بيت المقدس رمز إبائي، يا سورة مريم يا ذخري، يا قصة علياء الطهر، يا بشرى المولى للبشر، جعفر يتلو فايرقينا". "فلسطين بلادي".. تحية حمود الخضر لصمود الفلسطينيين

أصدر المغني والمنتج الكويتي حمود الخضر أغنية جديدة تحمل عنوان "فلسطين بلادي" عبر قناته على يوتيوب، وذلك مساء يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. إذ جاء هذا العمل الغنائي استمراراً لدعمه القضية الفلسطينية، وتعبيراً منه عن رفضه العدوان الإسرائيلي وما يحدث في قطاع غزة منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقد أشار الخصر إلى أن هذه الأغنية عبارة عن إهداء منه لكل فلسطيني صامد في أرضه بالرغم مما يعيشه من أوضاع صعبة. واختار الخضر في فيديو كليب الأغنية، الذي بدأه بجملة "فلسطين حرة" باللغة الإنجليزية، رصد العديد من المشاهد التي تبرز الدعم العربي والعالمي للقضية الفلسطينية.

إذ أدخل مشاهد من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العديد من الدول عبر العالم، من بينها تلك التي تم تنظيمها في إسبانيا، وبريطانيا، وتركيا. كما أشار إلى العبارات التي تمت كتابتها في اللافتات المرفوعة في هذه المظاهرات، من بينها "أوقفوا العدوان"، و"الشعب يريد إلغاء معاهدة وادي عربة"، و"الحرية لفلسطين"، و"راجعين". تقول كلمات الأغنية: "القدسُ وعكّا نحنُ إلى يافا.. في غزّةَ نحنُ وقلبِ جِنين، الواحدُ منّا يُزهرُ آلافا.. لن تَذبُل فينا ورقةُ تين، ما هان الحقُّ عليكِ ولا خافَ.. عودتُنا إيمانٌ ويقين، لن نسكتَ لن نستسلمَ لا.. لا لا لا، نفديكِ لنحيا يا فلسطين.. فلسطين بلادي، نحملُها جُرحاً أو أملا.. لا لا لا، ورح نبقى فيها ليوم الدين.. فلسطين بلادي". كاظم الساهر يتبرع بعوائد أغنية "امسك سلاحك" الداعمة لغزة

"امسك سلاحك-Hold your fire"، كان هو عنوان الأغنية التي أصدرها الفنان العراقي كاظم الساهر، يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من أجل دعم الشعب الفلسطيني. وقام كاظم الساهر بغناء أغنيته الجديدة باللغة الإنجليزية مع المحافظة على اللحن العربي، فيما تحدث من خلال أغنية "Hold your fire"، عما تعرض له سكان مدينة غزة المحاصرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الاول. وقد تم إصدار الأغنية في اليوم الأول من الهدنة، وتجاوز عدد المشاهدات عليها حاجز 600 ألف مشاهدة في أقل من ساعة على حسابه الشخصي في إنستغرام، وأزيد من 30 ألف إعجاب، إضافة إلى أكثر من ألف تعليق.

أما على صفحته بموقع يوتيوب فوصل عدد المشاهدات في أقل من ساعة إلى قرابة 10 آلاف مشاهدة وأكثر من ألفي إعجاب. وتعامل الساهر في هذه الأغنية مع ميشال فاضل في التوزيع الموسيقي، وتم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا. ولفت كاظم الساهر الانتباه عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن عوائد الأغنية سيتم التبرع بها لدعم الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة. الجعفراوي يتساءل "وينك يا إنسانية" من وسط دمار غزة

أصدر الصحفي والمؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطيني صالح الجعفراوي، يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، أغنية مصوّرة على شكل الفيديو كليب، عبر قناته على "يوتيوب"، تكشف معاناة أهالي قطاع غزة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد "طوفان الأقصى". وتحمل الأغنية عنوان "وينك يا إنسانية"، التي تم تصوير مشاهدها خلال فترة الهدنة، التي دامت 6 أيام فقط، قبل عودة القصف من جديد على القطاع. وقد تم رصد في فيديو كليب الأغنية حجم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، من خلال تصوير عدة لقطات مؤثرة، من بينها محاولة انتشال جثث أو ناجين من تحت الأنقاض، أو إسعاف المرضى الموجودين في المستشفيات، التي تفتقر إلى أبسط الأجهزة القادرة على توفير الرعاية.

ومن بين المشاهد الأخرى التي وثّقها فيديو كليب الأغنية هي مشي سكان القطاع بين الحطام وركام البيوت، وإطلاق صرخات الألم والحزن على ما ومن فقدوه خلال هذه الحرب. تقول كلمات الأغنية: "يا حسرة العين والدمِع، يا جراحنا المنسية، والعالم الـ شاف وسمِع، حسُّوا بوجعنا شوية، وينك يا إنسانية، قوية يا غزة اطلعي من عز جرحك وارفعي شارة نصر، رح ترجعي بزنودنا عمرانة، وين العدالة يا عرب، اغضب لدمي اللي انسكب، واجب على الأمة الغضب، تجمعنا همّة قوية، لجراح في صدر الطفل، وتذكّروا إحنا أهِل، عزِّ النصر قولُ وفعِل، تنحقّق الحرية". "يا فلسطيني".. مساندة محمد منير لغزة في ظل الحرب

أصدر الفنان المصري محمد منير أغنيته الداعمة لفلسطين على شكل الفيديو كليب، بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وحملت عنوان "يا فلسطيني". واختار منير كلمات قوية وجريئة لوصف معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقصف بشكل متواصل، الشيء الذي يؤدي إلى استشهاد الآلاف، وإصراره على الصمود ورفض ترك أرضه للمحتل. وقد عبر محمد منير، عبر بيان خاص أصدره بالتزامن مع طرحه أغنية "يا فلسطيني"، عن اختياره هذا العمل الفني ليكون وسيلة الدعم الممكنة التي يمكن ان يقدمها للقضية الفلسطينية، في ظل الأحداث الحالية في غزة.