السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ضبط بحوزته واحد كيلو غرام وعشرة غرامات من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، إضافة إلى إلفين وثلاثة وعشرين قرصا من مادة امفيتامين المخدرة بزنة (630) غم وأدوات تعاطي مختلفة بقصد الاتجار وترويجها بين المتعاطين ".



وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".